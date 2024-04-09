В Баку состоится заседание Европейской региональной комиссии ВТО ООН

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская делегация приняла участие в 70-м заседании Европейской региональной комиссии Всемирной туристской организации (ВТО) ООН, состоявшемся 8 апреля в Тиране (Албания).

Как сообщает во вторник Trend, в составе делегации, возглавляемой председателем Государственного агентства по туризму Фуадом Нагиевым, принял участие Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Испании, в то же время постоянный представитель Азербайджана во Всемирной туристской организации ООН Рамиз Гасанов.

В рамках заседания было принято решение о проведении Азербайджаном в 2025 году следующего - 71-го заседания Европейской региональной комиссии ВТО ООН.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!