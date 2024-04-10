Фарид Гайыбов встретился с азербайджанскими спортсменами, добившимися успехов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов встретился с азербайджанскими спортсменами и их тренерами, успешно представлявшими страну на континентальных, мировых чемпионатах и ​​престижных международных соревнованиях.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на İdman.biz, встреча, организованная в Академии физической культуры и спорта Азербайджана, началась с исполнения государственного гимна.

После этого некоторым спортсменам, удостоенным звания "Мастер спорта Азербайджанской Республики", были вручены соответствующие сертификаты и значки.

Далее Фарид Гайыбов поздравил спортсменов с успешным представлением Азербайджана на международных аренах и пожелал им новых успехов.

Был показан видеоролик, демонстрирующий успехи, достигнутые на международных соревнованиях в течение месяца.

Представители таких видов спорта, как художественная гимнастика, акробатика, двойной мини-батут, батутная гимнастика, мужская гимнастика, женская гимнастика, гимнастика-аэробика, стрельба, настольный теннис, плавание, дзюдо, стронгмен, ушу-санда, каратэ рассказали о своих победах. Тренеры сборных поведали о процессе подготовки и успехах азербайджанских спортсменов.

Во встрече также приняли участие заместитель министра Мариана Василева и начальник отдела спорта министерства Эльнур Мамедов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!