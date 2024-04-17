Будет проведена работа по увеличению числа лицеев и гимназий - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - Начиная с 2014 года, в системе образования был внедрен новый подход к олимпиадам. На последующем этапе была продолжена работа по выявлению одаренных детей.

Об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на церемонии открытия XIII республиканского конкурса "Ученые завтрашнего дня", сообщает в среду Trend.

Он отметил, что в течение десяти лет проводились реформы в деятельности профессиональных лицеев и гимназий.

"Наряду со столицей, создание профессиональных лицеев в Гяндже, Губе, Мингячевире, Лянкяране и Билясуваре способствует подготовке профессиональных кадров. На восьмом-девятом году реформ мы увидели успехи в системе образования. Победители конкурса поступили в ведущие вузы мира. Только в прошлом году 40 наших студентов были приняты в престижные университеты мира. Это пока ранний этап, и число таких студентов будет расти. Будет проведена работа и по увеличению количества лицеев и гимназий. Наша цель – создать профессиональные лицеи в каждом регионе", - сказал министр.

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