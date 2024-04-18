В Азербайджане в отношении двух должностных лиц, возбуждено уголовное дело

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту присвоения денежных средств граждан, под видом трудоустройства в зарубежных странах.

Как сообщает в четверг Trend, информацию об этом распространила Генпрокуратура Азербайджана.

Было отмечено, что на основании расследования, проведенного Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, по информации, поступившей от Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики, в отношении руководящих должностных лиц обществ с ограниченной ответственностью "Recent Group" и "Area Alfa Group", возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Были установлены обоснованные подозрения в получении директорами вышеуказанных юридических лиц Севиндж Аслановой и Кямилем Джураевым в течение 2023-2024 годов различных сумм денежных средств, принадлежащих отдельным гражданам, злоупотребляя их доверием и давая ложные обещания о получении рабочих виз и приглашений в Германию, Нидерланды, Словакию и другие страны, а также решении других видов вопросов трудоустройства.

В настоящее время по всем указанным фактам продолжаются следственные мероприятия, направленные на установление круга потерпевших и полной суммы причиненного ущерба.

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