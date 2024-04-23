В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы

БАКУ /Trend/ - На территории города Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило МВД Азербайджана.

Было отмечено, что в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 22 апреля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 4 единицы автоматического оружия различных марок, 2 пистолета, 2 винтовки, 8 боевых гранат, 3 воспламенителя, 2 взрывчатки, 18 обойм для патронов, 1930 патронов различного калибра, 7 штык-ножей и другие боеприпасы.

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