Актоты Раимкулова встретилась с послом ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 21 апреля 2024 года президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова встретилась с генеральным директором Женевского отделения ООН Татьяной Валовой.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Turkicworld, встреча стала важной частью официального визита Раимкуловой в Швейцарию, где она приняла участие в мероприятиях "Тюркской недели в Женеве", организованных Организацией тюркских государств (ОТГ).

В ходе встречи были обсуждены дальнейшие планы фонда, подчеркнуто международное культурное сотрудничество.

Актоты Раимкулова отметила, что фонд заинтересован в партнерстве с ООН для содействия межцивилизационному взаимопониманию путем демонстрации культурного богатства тюркского мира.

Татьяна Валовая оценила усилия фонда по подчеркиванию культурного разнообразия с помощью культурной дипломатии.

Расширяющееся сотрудничество между фондом и ЮНЕСКО в области выдвижения трансграничных номинаций объектов культурного наследия тюркских народов в список международного наследия и празднования таких важных дат, как 950-летие Диван лугат ат-турк (свод тюркских слов), было положительно оценено.

Стороны договорились продолжить контакты в направлении изучения новых возможностей для расширения сотрудничества.

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