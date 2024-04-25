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В Баку проходит 10-е заседание комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией (ФОТО)

Общество Материалы 25 апреля 2024 10:10 (UTC +04:00)
В Баку проходит 10-е заседание комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Баку проходит 10-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

Как сообщает в четверг Trend, в заседании принимают участие делегация во главе с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто и делегация во главе с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахилем Бабаевым.

Отметим, что 17 февраля прошлого года в столице Венгрии, городе Будапешт, состоялось 9-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

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В Баку проходит 10-е заседание комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией (ФОТО)
В Баку проходит 10-е заседание комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией (ФОТО)
В Баку проходит 10-е заседание комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией (ФОТО)
В Баку проходит 10-е заседание комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией (ФОТО)
В Баку проходит 10-е заседание комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией (ФОТО)
В Баку проходит 10-е заседание комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией (ФОТО)
В Баку проходит 10-е заседание комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией (ФОТО)
В Баку проходит 10-е заседание комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией (ФОТО)
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