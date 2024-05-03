В апреле 2024 года в Азербайджане не признаны дипломы 62 человек, получивших образование за рубежом

БАКУ /Trend/ - За апрель 2024 года из 399 обращений по признанию дипломов выпускников зарубежных вузов были приняты положительные решения и вручены соответствующие свидетельства по 337 из них. Обращения 62 человек не были удовлетворены.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщили в Агентстве Азербайджана по обеспечению качества в образовании.

46 обращений были отклонены из-за недостаточного для освоения учебного материала времени пребывания на территории государства, в котором проходило обучение, 8 - из-за неаккредитованного высшего учебного заведения, 4 - из-за нестандартного государственного диплома, 2 - по форме обучения, 2 - по другим причинам.

Подчеркнуто, что при рассмотрении количества обращений по странам, из Российской Федерации поступило 123 обращения, из Турецкой Республики - 90, из Украины - 82, из Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии - 29, из Грузии - 19, из Китайской Народной Республики - 8, из Итальянской Республики - 7, из Республики Польша - 6, из Венгрии - 4, из Соединенных Штатов Америки - 3, из Швейцарской Конфедерации - 3, из Федеративной Республики Германии - 2, из Исламской Республики Афганистан - 2, из Канады - 2, из Королевства Нидерландов - 2, из Кыргызской Республики - 2, из Австралийского Союза - 1, из Республики Беларусь - 1, из Объединенных Арабских Эмиратов - 1, из Южно-Африканской Республики - 1, из Чешской Республики - 1, из Эстонской Республики - 1, из Республики Индия - 1, из Королевства Испания - 1, из Республики Кипр -1, из Республики Корея - 1, из Литовской Республики - 1, из Королевства Норвегия -1, из Республики Узбекистан -1, из Румынии -1, из Республики Северная Македония - 1.

Не удовлетворены 46 обращений по специальностям в области медицины, 32 - по экономике, 31 - по финансам, 22 - по менеджменту и 21 - по управлению бизнесом.

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