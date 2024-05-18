Экзамен "Yüksəliş" может быть проведен в регионах Азербайджана - Малейка Аббасова (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 11:04)

БАКУ /Trend/ - Экзамен "Yüksəliş" может быть проведен в регионах Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявила журналистам председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде в рамках этапа проверки способностей конкурса "Yüksəliş".

По ее словам, проведение экзамена по проверке способностей конкурса "Yüksəliş" в новом экзаменационном корпусе является новым этапом.

"Данный этап является новым шагом в оцифровке процесса оценки. Процесс в целом сложный. Надеемся, что в дальнейшем мы внедрим эту систему и в регионах. В настоящее время здесь сдают экзамены 700 человек, и столько же будут сдавать экзамен во второй половине дня. Завтра этот процесс продолжится в том же порядке. Всего за два дня здесь сдадут экзамен 2800 человек", - добавила она.

Отметим, что 18-19 мая 2024 года проходит этап экзамена проверки способностей конкурса "Yüksəliş". На экзамене проверяются навыки вербального, цифрового и абстрактного анализа участников. Экзамен проводится в две смены каждый день в 10:00 и 15:00.

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