В Азербайджане не ожидается поступления в вуз по аттестату - Малейка Аббасзаде (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 10:57)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане не ожидается поступления в вуз по аттестату.

Как сообщает в субботу Trend, об этом заявила журналистам председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде в рамках этапа проверки способностей конкурса "Yüksəliş".

По ее словам, вероятно, наступит время, когда модель экзамена может измениться.

"Как известно, есть те, кто получает аттестат даже с 0 баллами. Но с этим баллом невозможно поступить в университет", - добавила она.

Отметим, что 3, 10, 17 марта, 7, 14 и 21 апреля 2024 года в Азербайджане прошли выпускные экзамены. Первая попытка вступительных экзаменов в высшие учебные заведения в 2024 году состоится 26 мая по II и III группам специальностей и 2 июня - по I и IV группам специальностей.

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