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В Азербайджане определен размер платы за участие в квалификационных экзаменах

Общество Материалы 21 мая 2024 17:54 (UTC +04:00)

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены правила организации и проведения квалификационных экзаменов для занятий оценочной деятельностью, форма и правила выдачи квалификационного аттестата оценщика, установлен размер оплаты за участие в квалификационных экзаменах.

Как сообщает во вторник Trend, решение в связи с этим подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, размер платы за участие в квалификационных экзаменах составляет 98 манатов.

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