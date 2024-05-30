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АЖД назначил дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

Общество Материалы 30 мая 2024 09:45 (UTC +04:00)
АЖД назначил дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку
Фото: ADY

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения спроса пассажиров ЗАО "Азербайджанские железные дороги" назначило дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

Как сообщили в четверг Trend в ЗАО, дополнительные железнодорожные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку назначены на выходные дни.

Дополнительно назначенные поезда отправятся 1 июня в 09:15 из Баку в Агстафу и 2 июня в 15:00 в обратном направлении.

Билеты можно приобрести в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте АЖД (www.ady.az) или через онлайн-приложение "ADY Mobile".

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