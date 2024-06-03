TƏBIB распространил заявление в связи со смертью 5 человек на верфи

БАКУ /Trend/ - Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) распространило информацию в связи со смертью 5 сотрудников судоремонтно-строительного завода "Зых" от отравления газом.

Как сообщили Trend в TƏBİB, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил звонок в связи с отравлением газом около 17:00 сотрудников на плавучей верфи № 61 судоремонтно-строительного завода "Зых" компании ASCO .

На место незамедлительно были направлены 9 бригад скорой медицинской помощи. Была зарегистрирована смерть 5 человек, наступившая до прибытия врачей. 2 пострадавших госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра с диагнозом "отравление дымом".

Отметим, что сегодня около 17:00 на плавучей верфи № 61 судоремонтно-строительного завода "Зых" ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) при проведении ремонтных работ 5 сотрудников завода отравились газом. Дежуривший на плавучей верфи Йолчуев Намик Али оглу, увидев, что 4 рабочих не подают голосов, вошел в насосный отсек балласта верфи, но также получил отравление газом.

На место была привлечена специальная бригада МЧС. Из насосного отсека были извлечены тела 5 человек – Сафаралиева Турала Шабаддин оглу, Шахбазова Орхана Заур оглу, Йолчуева Намика Али оглу, Агаева Тейюба Эйюб оглу, Мамедова Самида Абдулвахаб оглу.

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