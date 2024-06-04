Стартует международная программа "Шуша - Молодежная столица ОИС - 2024" (ФОТО)

ШУША/Trend/ - Стартует международная программа "Шуша - Молодежная столица Организации исламского сотрудничества - 2024", реализуемая при совместном сотрудничестве Молодежного форума Организации исламского сотрудничества и министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, Молодежный форум Организации исламского сотрудничества ежегодно выбирает из городов стран-членов Организации "Молодежную столицу" и организует в этом городе международные мероприятия в течение года.

На 11-м заседании Исполнительного совета Молодежного форума Организации исламского сотрудничества культурная столица Азербайджана – город Шуша - была единогласно избрана 10-й принимающей стороной Международной программы Организации исламского сотрудничества "Молодежная столица 2024".

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