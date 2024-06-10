В Нахчыване проводятся учебные сборы с военнообязанными (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки Отдельной общевойсковой армии на 2024 год, в рамках совместных мероприятий с Главным управлением Государственной службы по мобилизации и призыву по Нахчыванской Автономной Республике в воинских частях проводятся учебные сборы с участием группы военнообязанных.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Военнообязанные, призванные из запаса, после прохождения соответствующей регистрации и врачебного осмотра обеспечиваются военной формой и другими видами обеспечения.

Основной целью учебных сборов с военнообязанными является поддержание боеспособности воинских частей на неизменно высоком уровне, призыв подготовленного личного состава из запаса в ряды армии в период мобилизации и во время войны (вооруженного конфликта), а также совершенствование боевых навыков, военной специализации и опыта военнообязанных, обучение их правилам применения современного вооружения и техники, принятых на вооружение.

В целях повышения уровня боевой подготовки, совершенствования знаний и навыков военнообязанных в ходе сборов будут проведены теоретические и практические занятия по различным специальностям.

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