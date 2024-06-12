БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяется классификация малых электромобилей.

Как сообщает в среду Trend, вопрос об этом нашел отражение в поправке к закону "О дорожном движении", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, малые электромобили - это индивидуальные мобильные транспортные средства, оснащенные электродвигателем мощностью не более 1 кВт, предназначенные для перевозки одного человека и отвечающие следующим критериям:

- имеют технологию, которая механически прикреплена к колесу и имеет рулевое колесо (или без рулевого колеса), которое позволяет контролировать направление движения, движется с помощью силы инерции (а также жестов, мимики или голосовых команд) и может балансировать самостоятельно;

- высота руля не менее 50 см при наличии сиденья;

- высота руля не менее 70 см при отсутствии сиденья;

- максимальная масса без водителя - 55 кг, общая высота - до 1,40 метров и длина - до 2 метров;

- с системой хранения энергии (батареей), которую можно заряжать, подключив к внешнему источнику электроэнергии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!