В Азербайджане сдающие в аренду неисправные малые электромобили будут оштрафованы

БАКУ /Trend/ - За сдачу в аренду (пользование) технически неисправного малого электромобиля операторами малых электромобилей устанавливается штраф.

Как сообщает в среду Trend, вопрос об этом нашел отражение в поправке к Кодексу об административных проступках Азербайджанской Республики, которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству.

За предоставление в аренду (пользование) технически неисправного малого электромобиля операторы малых электромобилей будут оштрафованы на сумму от четырехсот до шестисот манатов.

Если указанные действия повлекли причинение легкого телесного повреждения здоровью потерпевшего или материального ущерба потерпевшему - налагается штраф в размере от тысячи до тысячи двухсот манатов.

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