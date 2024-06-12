Началась аккредитация СМИ на Гран-при Азербайджана "Формулы 1"

БАКУ /Trend/ - Промоутер «Формулы 1» в Азербайджане, компания Baku City Ring Operating Company начала регистрацию аккредитации для представителей СМИ.

Как сообщает Trend, об этом İdman.biz сказали в компании Baku City Ring Operating Company.

Представители СМИ, желающие освещать Гран-при Азербайджана, могут подать заявку на регистрацию онлайн, начиная с сегодняшнего дня, зайдя на портал аккредитации. Перед регистрацией представителям СМИ предлагается ознакомиться с Руководством пользователя, содержащим правила использования портала, перейдя по ссылке.

Регистрация продолжится до 15:00 22 июля. Неполные заявки рассматриваться не будут.

Отметим, что аккредитацию представителей СМИ на каждое соревнование "Формулы 1", включая Гран-при Азербайджана, который пройдет 13-15 сентября, осуществляют Международная автомобильная федерация (FIA) и компания Formula One Management (FOM). Процесс регистрации представителей местных СМИ на соревнование осуществляет Baku City Ring Operating Company.

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