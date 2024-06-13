БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вносятся изменения в закон в связи с жилищным обеспечением семей шехидов.

Как сообщает в четверг Trend, данный вопрос нашел свое отражение в поправке к закону "Об увековечении памяти шехида и льготах семьям шехидов", который был обсужден сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике.

В законопроекте отмечается, что усиление социальной защиты семей шехидов, постоянное улучшение их благосостояния является одним из приоритетных направлений государственной политики, проводимой под непосредственным руководством главы государства. В результате многогранных мер социальной защиты жилищная проблема семей шехидов, охваченных в настоящее время 20 наименованиями обеспечения и социальной помощи, также находится под особым контролем государства.

В связи с этим проект, предусматривающий изменение в отношении статуса членов семей шехидов и связанный с ведением учета лиц, нуждающихся в жилом помещении, следует рассматривать как следующий позитивный шаг в этой области.

Так, в действующей законодательной системе не предусмотрено положение о сохранении или несохранении данного учета за членами семьи шехида в случае смерти лица (члена семьи шехида), а также последующего присвоения статуса шехида лицу, состоящему на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении.

В частности, указанный законопроект разработан с целью улучшения жилищных условий субъектов, относящихся именно к этой категории, и совершенствования нормативного регулирования постановки на учет в качестве лиц, нуждающихся в жилье.

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