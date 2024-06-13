В Азербайджане расширяется право членов семей шехидов на очередь за жильем

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день более 15 тысяч членов семей шехидов и ветеранов Карабахских войн обеспечены жильем. Процесс, можно сказать, близок к завершению. Наверное, в течение полутора лет все граждане Азербайджана из этой категории будут обеспечены жильем.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике заявил председатель комитета Муса Гулиев во время обсуждения поправки в закон "Об увековечении памяти шехидов и льготах семьям шехидов".

Муса Гулиев отметил, что в определенных случаях возникали вопросы, не предусмотренные законом.

"Это также должно было регулироваться законодательством. Некоторое время назад нам поступали обращения о том, что в случае смерти находящегося в очереди на жилплощадь ветерана Карабахской войны, члены его семьи автоматически удаляются из этой очереди. Поэтому мы устранили пробел, связанный с этим в законодательстве. Отныне все члены семей шехидов будут в очереди на получение жилья.

Мы наблюдали похожий процесс среди семей шехидов в нескольких случаях. Поэтому были обсуждены все вопросы и внесены соответствующие поправки в законодательство.

Если жена шехида умирала, а дети шехида переживали определенный возраст, по достижении которого они не могли претендовать на очередь для получения жилья, то отныне, с новой поправкой, при смерти члена семьи шехида, имеющего право на получение жилья, члены его семьи, не имеющие статуса семьи шехида, также могут быть зачислены в очередь на получение жилья", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!