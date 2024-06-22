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Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на играх BRICS Sports Games Kazan 2024 (ФОТО)

Общество Материалы 22 июня 2024 03:49 (UTC +04:00)
Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на играх BRICS Sports Games Kazan 2024 (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В первый день международных мультиспортивных игр BRICS Sports Games Kazan 2024, проходящих в столице Татарстана Казани, дзюдоисты завоевали 3 медали.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, все завоеванные медали - бронзовые.

Судаба Агаева (70 кг) заняла 3-е место в женских соревнованиях. Нармин Амирли (78 кг) и Нигяр Сулейманова (70 кг) завершили соревнования на 5-м месте.

В мужских соревнованиях места заняли Гусейн Аллахьяров (60 кг) и Рашад Елкиев (66 кг). Нариман Мирзаев (73 кг) завершил игры на 5-м месте.

При этом количество медалей, завоеванных азербайджанскими спортсменами на Играх, увеличилось до 21. На счету нашей команды 6 золотых, 5 серебряных и 13 бронзовых наград.

Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на играх BRICS Sports Games Kazan 2024 (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на играх BRICS Sports Games Kazan 2024 (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на играх BRICS Sports Games Kazan 2024 (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на играх BRICS Sports Games Kazan 2024 (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на играх BRICS Sports Games Kazan 2024 (ФОТО)
Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на играх BRICS Sports Games Kazan 2024 (ФОТО)
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