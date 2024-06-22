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В Агсу уничтожено около двух тонн дикой конопли

Общество Материалы 22 июня 2024 16:59 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Агсу уничтожено 1,6 тонны кустов дикой конопли, произраставшей по обочинам серпантина.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на МВД Азербайджана, в результате проведенных сотрудниками Агсуинского районного отделения полиции комплексных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий под условным названием "Xaşxaş-2024" в Агсу по обочинам серпантина были обнаружены дикорастущие наркосодержащие растения.

"Было уничтожено 3 127 кустов конопли общим весом в 1 тонну 650 килограммов", - говорится в сообщении ведомства.

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