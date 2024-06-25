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ГПС и СГБ Азербайджана провели совместную операцию - задержаны члены организованной преступной группы (ВИДЕО)

Общество Материалы 25 июня 2024 14:59 (UTC +04:00)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В результате оперативных мероприятий, проведенных совместно Государственной пограничной службой и Службой государственной безопасности Азербайджана, задержаны члены организованной группы контрабандистов, пытавшейся переправить на территорию Азербайджанской Республики большую партию наркотических средств через Каспийское море.

Как сообщили Trend в ГПС, 25 июня в 00:17 Главный командный центр управления Береговой охраны в 500 метрах от берега обнаружил 2 неопознанных плавсредства, двигавшихся в направлении поселка Шорабад.

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