ГПС и СГБ Азербайджана провели совместную операцию - задержаны члены организованной преступной группы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В результате оперативных мероприятий, проведенных совместно Государственной пограничной службой и Службой государственной безопасности Азербайджана, задержаны члены организованной группы контрабандистов, пытавшейся переправить на территорию Азербайджанской Республики большую партию наркотических средств через Каспийское море.

Как сообщили Trend в ГПС, 25 июня в 00:17 Главный командный центр управления Береговой охраны в 500 метрах от берега обнаружил 2 неопознанных плавсредства, двигавшихся в направлении поселка Шорабад.

Новость обновляется