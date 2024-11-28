На фестивале в Японии рассказали об искусстве азербайджанского ковроткачества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Соотечественница Минара Шукюрова, проживающая в Японии, представила Азербайджан на "Lifelong Learning Festival" ("Фестиваль обучения длиною в жизнь") в городе Танабе.

Об этом сообщает Госкомитет по работе с диаспорой, передает Trend.

Было отмечено, что целью этого фестиваля, который проводится в ноябре каждого года, является предоставление местным жителям возможностей для изучения различных культур и широкое информирование граждан об образовательных проектах, реализуемых в городе.

Наша соотечественница создала на фестивале в этом году уголок об азербайджанских коврах, подготовила презентацию и предоставила более ста местным гостям, в основном школьникам, обширную информацию о коврах из разных регионов страны. Минара Шукюрова, украсившая уголок Азербайджана национальными коврами и национальными атрибутами, рассказала гостям о включении наших ковров в список ЮНЕСКО "Нематериальное культурное наследие" и о функционирующем в Баку Национальном музее ковра.

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