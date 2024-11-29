БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые пошлины.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в поправке к закону "О государственной пошлине", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, устанавливается пошлина в размере 100 манатов при подаче заявления о выполнении вспомогательных функций в отношении арбитража, в размере 50 манатов при подаче заявления о признании и исполнении решений арбитражных судов о применении временных гарантийных мер, в размере 100 манатов при подаче заявления об отмене решений арбитражных судов, в размере 50 манатов при подаче заявления об обеспечении обязательного исполнения решений местных арбитражных судов.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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