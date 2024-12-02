В Азербайджане увеличилось количество видов средств реабилитации для лиц с инвалидностью

БАКУ /Trend/ - Важное место в проводимых социальных реформах в Азербайджане занимает усиление обеспечения лиц с инвалидностью средствами реабилитации.

Об этом в понедельник Trend сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Отмечается, что в рамках сотрудничества министерства со Всемирной организацией здравоохранения, путем изучения мнений и предложений лиц с инвалидностью, в 2020 году и в текущем году в законодательство были внесены соответствующие изменения.

"Таким образом, количество видов средств реабилитации, предоставляемых лицам с инвалидностью за счет государственного бюджета, за последние 4 года увеличилось почти в 4 раза - с 34 до 130", - говорится в сообщении ведомства.

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