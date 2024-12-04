Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Легендарный Месси и его товарищи по команде посетят Баку!

Общество Материалы 4 декабря 2024 12:57 (UTC +04:00)
Легендарный Месси и его товарищи по команде посетят Баку!

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Легенда футбола Лионель Месси и мировые звезды Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Альбa посетят Баку!

11 декабря в Baku Crystal Hall болельщики получат возможность увидеть лучшего футболиста мира - чемпиона мира, восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси и его товарищей по команде.

Участники проведут интересные, незабываемые минуты со звездами футбола, а также посмотрят фильм, повествующий о жизни величайшего игрока всех времен. Зрителям будут представлены уникальные кадры, связанные c личной жизнью и карьерой Лионеля Месси.

На встрече будет царить особая музыкальная атмосфера. На сцене Baku Crystal Hall выступят всемирно известный композитор и исполнитель Уилли Уильям (Willy William), а также знаменитая группа “Morandi”. Участников ждет незабываемая музыкальная программа.

Уникальной возможностью могут воспользоваться не только любители футбола, но и поклонники музыки. Приглашаем всех вас окунуться в невероятную атмосферу.

Билеты можно приобрести на сайте iTicket.az и в пунктах продажи.

Доходы от продажи билетов будут переданы на благотворительные цели.

Лента

Лента новостей

Читать все новости