Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

За последние шесть месяцев на «женскую горячую линию» поступило около 600 обращений

Общество Материалы 16 декабря 2024 16:50 (UTC +04:00)
За последние шесть месяцев на «женскую горячую линию» поступило около 600 обращений
Фото: Azercell

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - За последние шесть месяцев на «женскую горячую линию» поступило около 600 обращений.

Служба, созданная по инициативе Azercell, оказывает всестороннюю поддержку женщинам и девушкам, находящимся в трудных жизненных условиях.

С июня по ноябрь 2024 года на «женскую горячую линию» поступило 586 обращений по различным вопросам. Среди них 256 обращений были связаны с юридической поддержкой, 191 звонка затрагивали вопросы, касающиеся развода, 59 - случаев домашнего насилия, 46 - социально-материального благополучия, 21 звонок был связан с предоставлением убежища и 13 - с обеспечением права на медицинскую помощь.

Отметим, что все запросы направляются в соответствующие инстанции в зависимости от их характера. Женщинам предоставляются юридические консультации и оказывается первичная психологическая поддержка, а при необходимости - помощь при размещении в приютах и содействие в оформлении охранных ордеров. Гарантируется полная конфиденциальность: информация передаётся в компетентные органы только с согласия обратившихся.

Проект «Женская горячая линия», созданный по инициативе и при поддержке Azercell и реализуемый Общественным Объединением Социальных Инициатив «Ümidli Gələcək», направлен на поддержку женщин и девушек, оказавшихся в тяжелых жизненных ситуациях.

С целью обеспечения доступности сервиса профессиональные сотрудники «женской горячей линии» оказывают круглосуточную поддержку по короткому номеру 116111, а также через социальные сети Facebook и Instagram.

Лента

Лента новостей

Читать все новости