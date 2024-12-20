Генпрокуратура Азербайджана наделяется новыми полномочиями

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана наделяется полномочиями.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос отражен в предложенной поправке к Налоговому кодексу, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Так, в настоящее время импорт и продажа используемых в целях обороны и обеспечения государственной безопасности техники и технических средств, их запасных частей, специального программного обеспечения и боеприпасов освобождены от НДС на основании подтверждающего документа, выданного органом, определенным соответствующим органом исполнительной власти (министерства обороны, оборонной промышленности, внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, юстиции Азербайджанской Республики, а также другие государственные службы и государственные учреждения, определенные указом Президента Азербайджанской Республики от 28 декабря 2023 года).

Согласно законопроекту, предусмотрено предоставление данных полномочий также Генеральной прокуратуре Азербайджана.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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