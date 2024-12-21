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Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)

Общество Материалы 21 декабря 2024 18:23 (UTC +04:00)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Фото: Фонд Гейдара Алиева

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 21 декабря вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила полную среднюю школу Найроби - одно из старейших учебных заведений Кении.

Как сообщает Trend, в рамках проекта Фонда «Развитие образования и культуры в странах Африки» в школе открылись оснащенные оборудованием лаборатория и компьютерный класс.

Затем Лейла Алиева прибыла в медицинский центр Kangemi в городе Найроби. Состоялось ознакомление с отделением центра для новорожденных. Фонд Гейдара Алиева передал в дар медицинскому центру кювезы, а также подарки матерям по случаю Нового года.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в полной средней школе и медицинском центре в Найроби (ФОТО)
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