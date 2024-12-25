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На борту самолета AZAL находились 67 человек

Общество Материалы 25 декабря 2024 11:37 (UTC +04:00)
На борту самолета AZAL находились 67 человек

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - На борту самолета AZAL, который потерпел крушение в Актау, находились 67 человек, в том числе 62 пассажира и 5 членов экипажа, сообщили в среду Trend в ЗАО Azerbaijan Airlines.

"На борту находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа. Детей на борту не было, информация о пострадавших будет предоставлена в скором времени. По предварительной информации есть выжившие, им оказывается первая медицинская помощь.

На месте происшествия налаживаются контакты с казахстанской стороной, а также обеспечивается необходимая оперативная поддержка со стороны аварийно-спасательных служб Казахстана", - говорится в сообщении авиакомпании.

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