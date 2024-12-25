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Казахстанцы возлагают цветы у посольства Азербайджана в Астане (ФОТО)

Общество Материалы 25 декабря 2024 15:09 (UTC +04:00)
Казахстанцы возлагают цветы у посольства Азербайджана в Астане (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В память о погибших при крушении под Актау пассажирского самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, перед посольством Азербайджана в Астане возлагаются цветы, сообщает в среду Trend.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

"По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.

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Казахстанцы возлагают цветы у посольства Азербайджана в Астане (ФОТО)
Казахстанцы возлагают цветы у посольства Азербайджана в Астане (ФОТО)
Казахстанцы возлагают цветы у посольства Азербайджана в Астане (ФОТО)
Казахстанцы возлагают цветы у посольства Азербайджана в Астане (ФОТО)
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