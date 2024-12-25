Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в связи с крушением самолета AZAL в Актау

БАКУ /Trend/ - Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в связи с крушением самолета AZAL, совершавшего рейс Баку-Грозный, в Актау.

Как сообщает в среду Trend, открывая неформальную встречу глав государств-участников СНГ В.Путин отметил, что в результате авиакатастрофы есть погибшие и много раненых.

"Трагедия произошла сегодня в Актау. Разбился самолет, есть погибшие, раненых много. Я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление", - сказал В.Путин.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

"По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.