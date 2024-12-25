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Члены государственной комиссии Азербайджана по расследованию причин авиакатастрофы прибыли на место происшествия (ФОТО)

Общество Материалы 25 декабря 2024 15:42 (UTC +04:00)
Члены государственной комиссии Азербайджана по расследованию причин авиакатастрофы прибыли на место происшествия (ФОТО)
Фото: Госкомиссия по расследованию

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ/Trend/ - Члены государственной комиссии Азербайджана по расследованию причин авиакатастрофы прибыли на место происшествия в Актау, сообщает в среду Trend.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

"По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России", - отметили в министерстве.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.

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Члены государственной комиссии Азербайджана по расследованию причин авиакатастрофы прибыли на место происшествия (ФОТО)
Члены государственной комиссии Азербайджана по расследованию причин авиакатастрофы прибыли на место происшествия (ФОТО)
Члены государственной комиссии Азербайджана по расследованию причин авиакатастрофы прибыли на место происшествия (ФОТО)
Члены государственной комиссии Азербайджана по расследованию причин авиакатастрофы прибыли на место происшествия (ФОТО)
Члены государственной комиссии Азербайджана по расследованию причин авиакатастрофы прибыли на место происшествия (ФОТО)
Члены государственной комиссии Азербайджана по расследованию причин авиакатастрофы прибыли на место происшествия (ФОТО)
Члены государственной комиссии Азербайджана по расследованию причин авиакатастрофы прибыли на место происшествия (ФОТО)
Члены государственной комиссии Азербайджана по расследованию причин авиакатастрофы прибыли на место происшествия (ФОТО)
Члены государственной комиссии Азербайджана по расследованию причин авиакатастрофы прибыли на место происшествия (ФОТО)
Члены государственной комиссии Азербайджана по расследованию причин авиакатастрофы прибыли на место происшествия (ФОТО)
Члены государственной комиссии Азербайджана по расследованию причин авиакатастрофы прибыли на место происшествия (ФОТО)
Члены государственной комиссии Азербайджана по расследованию причин авиакатастрофы прибыли на место происшествия (ФОТО)
Члены государственной комиссии Азербайджана по расследованию причин авиакатастрофы прибыли на место происшествия (ФОТО)
Члены государственной комиссии Азербайджана по расследованию причин авиакатастрофы прибыли на место происшествия (ФОТО)
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