Игры на чемпионатах Азербайджана отложены из-за авиакатастрофы под Актау

БАКУ /Trend/ - Игры IX тура Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ) "Шеки" - "Гянджа" и "Сумгайыт" - "Губа", которые должны были состояться завтра, отложены в связи с трауром по жертвам авиакатастрофы.

Об этом сообщает пресс-служба АБЛ, передает Trend.

Сообщается, что точные даты матчей, запланированных на 2025 год, будут объявлены позже.

Кроме того, в Спортивно-оздоровительном клубе министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) в связи с трауром были отложены встречи первенства страны по тхэквондо среди юниоров и молодежи, а также чемпионата Азербайджана среди взрослых.

"В связи с человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета Embraer 190, выполнявшего сегодня рейс Баку-Грозный, и объявленным трауром, запланированные на завтра встречи по тхэквондо перенесены и состоятся 27 декабря", - говорится в сообщении Федерации тхэквондо Азербайджана.

Федерация футзала распространила информацию о том, что завтра перед началом игр VIII тура Высшей лиги Азербайджана по футзалу и предварительного этапа Кубка Азербайджана будет объявлена минута молчания.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа, в общей сложности 67 человек.

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.

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