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Предварительную причину крушения самолета установить невозможно - вице-премьер Казахстана

Общество Материалы 25 декабря 2024 23:26 (UTC +04:00)
Предварительную причину крушения самолета установить невозможно - вице-премьер Казахстана
Фото: Скриншот с видео

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Невозможно установить первоначальную причину авиакатастрофы вблизи города Актау.

Как передает Trend, об этом сообщил вице-премьер-министр Казахстана Канат Бозумбаев

"Даже первоначальную причину установить невозможно, потому что для этого есть специалисты. Проведут работы . Тогда будет ясно. Сейчас говорить не могу", - сказал он.

Вице-премьер сообщил, что самолет вошел в воздушное пространство Казахстана в 11:02 по местному времени, но связь с ним была потеряна в 11:28, а в 11:37 он столкнулся с землей.

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