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В предстоящие дни автовокзалы в Азербайджане будут работать в усиленном режиме

Общество Материалы 27 декабря 2024 21:13 (UTC +04:00)

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения качественного и бесперебойного транспортного обслуживания населения в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и новогодними праздниками с 30 декабря по 6 января автовокзалы и автостанции республики будут работать в усиленном режиме.

Как сообщили Trend в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA), в праздничные дни будет осуществляться особый контроль за интервалом движения автобусов, выходящих на маршруты, а также соблюдением водителями правил безопасности при перевозке пассажиров.

При необходимости на линии будет обеспечен выпуск необходимого количества дополнительных автобусов.

Граждане могут приобрести билеты в кассах автовокзалов, а также онлайн на портале biletim.az. В настоящее время на портале biletim.az можно купить билеты в 47 городов и по 74 направлениям.

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