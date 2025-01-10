Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Выплачены пенсии за январь по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району

Общество Материалы 10 января 2025 16:13 (UTC +04:00)
Выплачены пенсии за январь по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана сегодня выплатил пенсии за январь по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Отмечается, что пенсии за этот месяц по другим регионам республики, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, будут выплачены в соответствии с графиком.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости