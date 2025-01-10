Выплачены пенсии за январь по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана сегодня выплатил пенсии за январь по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Отмечается, что пенсии за этот месяц по другим регионам республики, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, будут выплачены в соответствии с графиком.

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