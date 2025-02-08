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Фонд тюркской культуры и наследия провел в Астане концерт музыки тюркских народов "Тамыр" (ФОТО)

Общество Материалы 8 февраля 2025 16:33 (UTC +04:00)
Фонд тюркской культуры и наследия провел в Астане концерт музыки тюркских народов "Тамыр" (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - 6 февраля в Астане в Государственной академической филармонии имени Е. Рахмедиева состоялся концерт музыки тюркских народов "Тамыр", организованный Фондом тюркской культуры и наследия.

Как сообщает в субботу Trend, концерт, отражающий богатое музыкальное наследие Тюркского мира, был проведен в рамках второго заседания Совета Фонда.

На сцене выступили фольклорно-этнографический ансамбль "ТУРАН", ансамбль "ГУЛДЕР", государственный танцевальный ансамбль "САЛТАНАТ", коллектив Казахского национального музыкального и драматического театра имени К. Куанышбаева, а также коллектив Государственной академической филармонии имени Е. Рахмедиева.

Концерт "Тамыр" продемонстрировал общую культурную идентичность тюркских народов через музыку и танец, а также предоставил зрителям возможность ознакомиться с богатым художественным наследием Тюркского мира.

Это событие, также является вкладом в укрепление культурного сотрудничества между тюркскими государствами и популяризации их художественных традиций на международной арене.

На концерте приняли участие министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане, главы и представители международных организаций, деятели культуры и искусства.

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Фонд тюркской культуры и наследия провел в Астане концерт музыки тюркских народов "Тамыр" (ФОТО)
Фонд тюркской культуры и наследия провел в Астане концерт музыки тюркских народов "Тамыр" (ФОТО)
Фонд тюркской культуры и наследия провел в Астане концерт музыки тюркских народов "Тамыр" (ФОТО)
Фонд тюркской культуры и наследия провел в Астане концерт музыки тюркских народов "Тамыр" (ФОТО)
Фонд тюркской культуры и наследия провел в Астане концерт музыки тюркских народов "Тамыр" (ФОТО)
Фонд тюркской культуры и наследия провел в Астане концерт музыки тюркских народов "Тамыр" (ФОТО)
Фонд тюркской культуры и наследия провел в Астане концерт музыки тюркских народов "Тамыр" (ФОТО)
Фонд тюркской культуры и наследия провел в Астане концерт музыки тюркских народов "Тамыр" (ФОТО)
Фонд тюркской культуры и наследия провел в Астане концерт музыки тюркских народов "Тамыр" (ФОТО)
Фонд тюркской культуры и наследия провел в Астане концерт музыки тюркских народов "Тамыр" (ФОТО)
Фонд тюркской культуры и наследия провел в Астане концерт музыки тюркских народов "Тамыр" (ФОТО)
Фонд тюркской культуры и наследия провел в Астане концерт музыки тюркских народов "Тамыр" (ФОТО)
Фонд тюркской культуры и наследия провел в Астане концерт музыки тюркских народов "Тамыр" (ФОТО)
Фонд тюркской культуры и наследия провел в Астане концерт музыки тюркских народов "Тамыр" (ФОТО)
Фонд тюркской культуры и наследия провел в Астане концерт музыки тюркских народов "Тамыр" (ФОТО)
Фонд тюркской культуры и наследия провел в Астане концерт музыки тюркских народов "Тамыр" (ФОТО)
Фонд тюркской культуры и наследия провел в Астане концерт музыки тюркских народов "Тамыр" (ФОТО)
Фонд тюркской культуры и наследия провел в Астане концерт музыки тюркских народов "Тамыр" (ФОТО)
Фонд тюркской культуры и наследия провел в Астане концерт музыки тюркских народов "Тамыр" (ФОТО)
Фонд тюркской культуры и наследия провел в Астане концерт музыки тюркских народов "Тамыр" (ФОТО)
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