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В Азербайджане произошло землетрясение

Общество Материалы 21 февраля 2025 22:26 (UTC +04:00)
В Азербайджане произошло землетрясение
Фото: Центр сейсмологической службы Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Губинском районе зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно сообщению, землетрясение было зафиксировано в 21:29 по местному времени в 20 километрах к югу от станции Губа.

Эпицентр подземных толчков находится на глубине 39 километров. Землетрясения не ощущалось.

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