В Азербайджане произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Губинском районе зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Согласно сообщению, землетрясение было зафиксировано в 21:29 по местному времени в 20 километрах к югу от станции Губа.

Эпицентр подземных толчков находится на глубине 39 километров. Землетрясения не ощущалось.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!