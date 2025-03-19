В мечети в селе Суговушан смогут одновременно совершать богослужение около 100 человек (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В селе Суговушан Агдеринского района открылась мечеть, в которой одновременно смогут совершать богослужение около 100 человек.

Как сообщает в среду Trend об этом журналистам заявила заведующая отделом по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы.

"Наряду с этим, первый этаж мечети предназначен для мужчин, а второй этаж – для женщин.

Во дворе мечети проведено озеленение. В ее внутреннем оформлении использованы специальные декоративные элементы", - отметила А.Тельмангызы.

Напомним, что в марте 2022 года Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента этой мечети.

Строительство мечети еще раз подтверждает, что сохранение и развитие наших духовных ценностей находятся в центре постоянного внимания Президента Ильхама Алиева. По инициативе и поручению главы государства в столице и регионах нашей страны построены или капитально реставрированы десятки мечетей, религиозных храмов, исторических памятников и мест поклонения.

Отметим, что во время оккупации были варварски разрушены и наши мечети, 65 из 67 мечетей уничтожены. Важное место в рамках широкомасштабной созидательной работы, проводимой в настоящее время на наших освобожденных от оккупации территориях, занимает и строительство новых мечетей. Строительство мечети в селе Суговушан также свидетельствует о последовательном характере работы, связанной с сохранением национально-духовных ценностей в нашей стране.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!