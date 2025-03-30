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Азербайджанский фигурист завоевал лицензию на зимние Олимпийские игры (ФОТО)

Общество Материалы 30 марта 2025 13:42 (UTC +04:00)
Азербайджанский фигурист завоевал лицензию на зимние Олимпийские игры (ФОТО)
Фото: Федерация зимних видов спорта

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фигурист Владимир Литвинцев завоевал лицензию на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Италии в 2026 году.

Как передает Trend со ссылкой на Федерацию зимних видов спорта, такого успеха он добился на чемпионате мира по фигурному катанию, проходившем в Бостоне, США.

Набрав в короткой и произвольной программе 233,31 балла, азербайджанский спортсмен занял 15-е место среди 39 спортсменов и получил право на участие в Олимпийских играх.

Остальные представители Азербайджана Наргиз Сулейманова, а также Саманта Риттер и Даниэль Брикалов, выступавшие в танцах на льду, не смогли пройти в следующий этап, отстав от своих соперников в короткой программе.

Отметим, что зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 26 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Азербайджанский фигурист завоевал лицензию на зимние Олимпийские игры (ФОТО)
Азербайджанский фигурист завоевал лицензию на зимние Олимпийские игры (ФОТО)
Азербайджанский фигурист завоевал лицензию на зимние Олимпийские игры (ФОТО)
Азербайджанский фигурист завоевал лицензию на зимние Олимпийские игры (ФОТО)
Азербайджанский фигурист завоевал лицензию на зимние Олимпийские игры (ФОТО)
Азербайджанский фигурист завоевал лицензию на зимние Олимпийские игры (ФОТО)
Азербайджанский фигурист завоевал лицензию на зимние Олимпийские игры (ФОТО)
Азербайджанский фигурист завоевал лицензию на зимние Олимпийские игры (ФОТО)
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