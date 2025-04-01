В Украине отметили праздник Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ряде городов Украины прошли мероприятия по случаю праздника Новруз.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что Организацией азербайджанской диаспоры Кривого Рога было проведено мероприятие, посвященное празднику Новруз.

"В мероприятии приняли участие мэр города Юрий Вилкул, депутаты городской Рады и представители культуры города. В уголке Азербайджана также была выставлена доска с информацией об атрибутах праздника Новруз, блюдах национальной кухни, а также о выдающихся личностях Азербайджана.

Также, праздник Новруз был отмечен в городе Полтава. В мероприятии приняли участие народный депутат Украины Касай Константин Иванович, первый заместитель председателя областного совета Лемешко Александр Николаевич, заместитель председателя областного совета Чепурко Олексий Григорьевич, первый заместитель мэра города Полтавы Пархоменко Валери Олександрович, директор департамента культуры и туризма Полтавской областной военной администрации Федорченко Лилия, руководитель отдела национальностей и религий Департамента культуры и туризма Полтавской областной государственной администрации Состин Владимир Александрович, ректор Полтавского педагогического университета имени В.Г. Короленко Гринова Марина Викторовна, проректор по научной работе Полтавского национального технического университета имени Юрия Кондратюка Степова Олена Валериевна, представитель Офиса Омбудсмена Украины в Полтавской области Носенко Владислав Владимирович, а также руководители и активисты диаспорных организаций, работающих в Украине.

Праздничное мероприятие стало символом единства культур и традиций. Представители разных национальностей и культур собрались вместе и разделили радость праздника. Праздник Новруз подарил участникам атмосферу доброты, искренности и открытого диалога, еще раз подчеркнув важность взаимной поддержки и толерантности.

В конце мероприятия был зажжен праздничный костер", - отмечается в информации Госкомитета.

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