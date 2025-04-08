Названа сумма, выплаченная экзаменаторам в Азербайджане в 2024 году

БАКУ /Trend/ - Согласно статистике всех экзаменов, проведенных в 2024 году в Азербайджане, экзаменаторы в общей сложности провели более 7,5 миллионов оценок и получили свыше 1 миллиона манатов в виде заработной платы.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил начальник отдела оценки навыков, умений и работы с экзаменаторами Государственного экзаменационного центра Азербайджана Айдын Гасымов.

Гасымов подчеркнул преимущества участия экзаменаторов в процессе оценки письменных работ, отметив, что учителя могут использовать полученный опыт в школьной практике, особенно при составлении текстов и заданий, направленных на проверку определенных навыков, а также при анализе и сравнении показателей учеников. Он добавил, что это открывает отличные возможности для личностного роста и повышения квалификации учителей.

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