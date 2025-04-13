Азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали две медали на чемпионате Европы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Четверо азербайджанских борцов греко-римского стиля выступили на шестом дне чемпионата Европы по борьбе в Братиславе.

Как сообщает Trend, Эльдениз Азизли (55 кг) в финале встретился с Эмином Сефершаевым (UWW). Матч закончился со счетом 1:1, но по принципу очков качества победителем был признан соперник.

Ислам Аббасов (87 кг) завоевал бронзовую медаль. В матче за 3-е место он победил Ярослава Фильчакова (Украина).

Мурад Мамедов (63 кг) и Бека Канделаки (130 кг) остались без медалей.

13 апреля еще трое азербайджанских борцов греко-римского стиля выступят в полуфинале.