Будут приняты госпрограммы для развития сектора теплоснабжения в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В целях развития сектора теплоснабжения органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, будут приняты государственные программы.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О теплоснабжении", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Согласно проекту, будет подготовлен документ стратегической экологической оценки проектов государственной программы развития сектора теплоснабжения в порядке, предусмотренном законом Азербайджанской Республики "Об оценке воздействия на окружающую среду", и проведена государственная экологическая экспертиза этого документа.

Строительство, расширение, реконструкция и ремонт объектов теплоснабжения будут осуществляться в соответствии с Градостроительным и строительным кодексом, иными нормативными правовыми актами по градостроительству и строительству, в том числе техническими нормативными правовыми актами.

Права на земельные участки с целью строительства, расширения, реконструкции, ремонта и эксплуатации объектов теплоснабжения будут приобретены в соответствии с требованиями земельного законодательства.

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