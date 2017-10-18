Минкультуры: С начала года иностранные граждане потратили в Азербайджане 1,3 млрд манатов

18 октября 2017 15:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала года (за 9 месяцев) количество внутренних и зарубежных туристов в Азербайджане составило 3,5 миллиона человек, сказал на встрече с членами Каспийско-Европейского Интеграционного Делового Клуба (CEIBC) замминистра культуры и туризма Назим Самедов.

Замминистра отметил, что в текущем году Азербайджан посетили 2,271 миллиона иностранных граждан, и рост в основном был обеспечен за счет туристов, прибывших из России, Ирана и арабских стран.

Замминистра сказал, что в летний сезон в сфере туризма был зафиксирован рост на 20 процентов, и только в июне-августе в регионах отдохнуло 860 тысяч человек.

Назим Самедов подчеркнул, что за 8 месяцев текущего года иностранные граждане произвели в стране оплату банковскими платежными картами на 703 миллионов манатов (против 603 миллионов манатов в 2016 году). По общим подсчетам, иностранные граждане потратили в Азербайджане в целом 1,3 миллиарда манатов.

Заместитель министра культуры также добавил, что число туркомпаний в Азербайджане достигло фантастического уровня: в стране была зарегистрирована 1441-а туристическая компания.

Замминистра также призвал туристов заключать договора с туркомпаниями при приобретении у них турпакетов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Azernews Newspaper
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