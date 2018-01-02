В Азербайджане растет число женщин-предпринимателей

2 января 2018 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В последние годы в Азербайджане растет количество предприятий, принадлежащих женщинам, сказала Trend председатель Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

По словам председателя Госкомитета, в настоящее время в Азербайджане насчитывается свыше 143 000 женщин-предпринимателей.

Гусейнова отметила, что крайне важно обмениваться опытом со многими странами в этой области и внедрять азербайджанскую модель.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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