В Азербайджане растет число женщин-предпринимателей

БАКУ /Trend/ - В последние годы в Азербайджане растет количество предприятий, принадлежащих женщинам, сказала Trend председатель Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

По словам председателя Госкомитета, в настоящее время в Азербайджане насчитывается свыше 143 000 женщин-предпринимателей.

Гусейнова отметила, что крайне важно обмениваться опытом со многими странами в этой области и внедрять азербайджанскую модель.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.