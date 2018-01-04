Цены на нефть продолжили рост на фоне снижения запасов в США

4 января 2018 10:45 (UTC+04:00)

Цены на нефть эталонных марок поднимаются в ходе торгов в четверг и торгуются близко к максимальным отметкам за три года на сигналах очередного сокращения запасов топлива в США, сообщает Интерфакс.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на $0,30 (0,44%) - до $68,14 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи повысилась на $0,49 (0,8%) - до $62,12 за баррель.

Накануне Brent подорожала на $1,27 (1,91%) - до $67,84 за баррель, стоимость WTI поднялась на $1,26 (2,09%) - до $61,63 за баррель. Обе марки завершили торги в среду на рекордных отметках с декабря 2014 года.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозируют, что они укажут на снижение запасов на 4,7 млн баррелей.

Запасы бензина в США, как ожидается, выросли за неделю на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.

Кроме того, как показывает опрос, проведенный агентством Bloomberg, добыча нефти в странах ОПЕК в декабре не изменилась по сравнению с ноябрьским уровнем.

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