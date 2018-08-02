Реконструируется система электроснабжения Бакинской кольцевой железнодорожной линии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ускоренными темпами продолжаются работы по выполнению подписанного в марте этого года распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева «О мерах по подготовке проектно-сметной документации, капитальному ремонту и строительству Бакинской пригородной железнодорожной линии», говорится в сообщении отдела по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги», распространенном в четверг.

На данный момент работы ведутся по ряду направлений.

ООО «Капитальный ремонт» департамента инфраструктуры обновляет систему электроснабжения на кольцевой дороге Баку-Сумгайыт-Баку.

По словам начальника ООО Аббаса Гамбарова, на данный момент на участке Гюздек-Сумгайыт реконструируется контактная сеть 5,5 километра железной дороги, установлены 69 опор, шесть железобетонных, шесть анкерных и 41 консольная опора, три анкерные стяжки.

Ремонтные работы продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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